Panasonic представил беспроводную автомобильную зарядку для мобильных устройств

25 января 2021, 11:15

Компания Panasonic Automotive представила два варианта беспроводных автомобильных зарядных устройств (со статичной и плавающей катушкой), которые позволят быстро и эффективно заряжать мобильные гаджеты в дороге.



Многие из мобильных гаджетов, которыми мы пользуемся каждый день, путешествуют с ними в автомобиле на короткие или длинные расстояния. А непрерывный рост энергопотребления приложений, навигации и музыкальных сервисов усиливает потребность в надежных автомобильных источниках питания для эффективной зарядки устройств.

Система беспроводной зарядки Panasonic Automotive позволяет заряжать устройства в любом месте автомобиля, без проблем с первым подключением. Подвижный элемент системы обеспечивает легкое соединение зарядного устройства со смартфоном или другим гаджетом - подвижная катушка внутри беспроводной зарядки сама находит лучшее место для передачи энергии в заряжающееся устройство.Инновационная технология обнаружения Panasonic точно таргетирует зарядку на конкретное мобильное устройство. Катушка беспроводной зарядки занимает оптимальное положение по отношению к катушке зарядки гаджета и быстро включается в работу.Кроме того, технология с подвижной катушкой обеспечивает лучшее соединение по сравнению с другими системами беспроводной зарядки, а зарядные характеристики устройства с подвижной катушкой не уступают проводным системам - с мощностью зарядки 15 Вт беспроводная технология Panasonic может конкурировать по скорости зарядки с проводными/ статичными системами.Характеристики беспроводной зарядки Panasonic:· Производительность зарядки - 15 Вт, один из самых высоких показателей заряда в отрасли среди беспроводных систем· Точность обнаружения – точно выравнивается по отношению к вашему устройству (вариант с подвижной катушкой)· Smart Alignment - технология отслеживания - подвижная катушка оптимизирует положение для эффективной зарядки устройства (вариант с подвижной катушкой)· Управление температурой – контроль диапазона температур при длительных периодах зарядки для избежания перегрева (вариант с подвижной катушкой)· Поддержка подключений NFC BT / Wi-Fi – в процессе зарядки мобильное устройство сохраняет возможность совершать/ принимать телефонные звонки и использовать приложения, работая в обычном режиме· Стандарт зарядки Qi 1.3