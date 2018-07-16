Panasonic представляет первое "умное" зарядное устройство

16 июля 2018, 13:45

Сразу три новых зарядных устройства для никель-металлогидридных (Ni-MH) элементов питания представила компания Panasonic. Модели BQ-CC65, BQ-CC63 и BQ-CC61 отличаются по своим техническим характеристикам и функционалу.

Умное зарядное устройство BQ-CC65 со встроенной системой оценки заряда и возможностью стирания накопившегося «эффекта памяти» позволяет продлить срок службы аккумуляторов типоразмера АА и ААА любой емкости. Расширение модельного ряда связано с растущими потребностями пользователей аккумуляторов eneloop, которые также выпускаются компанией Panasonic, и общей рекомендацией по использованию «родных» зарядных устройств.



Panasonic BQ-CC65 - топовая модель новой линейки, которая отличается расширенным функционалом и улучшенными техническим характеристикам. Это первое зарядное устройство eneloop с большим LCD-экраном, током заряда 5V/1A и несколькими режимами, позволяющими проверить состояние и «возродить» аккумуляторы. Нажатие одной из трех кнопок - Refresh, Display и USB Out - вызывает соответствующую опцию. Например, последняя позволяет использовать устройство в качестве адаптера для зарядки портативной электроники.



После установки в устройство от одного до четырех Ni-MH аккумуляторов происходит их первичная диагностика – на экране отображается общее число заряженных аккумуляторов за весь период использования «зарядки», напряжение, а также обозначаются поврежденные или отработавшие свой жизненный цикл аккумуляторы. Затем начинается зарядка, в процессе которой при нажатии кнопки Display пользователь может отследить прошедшее время (T) и напряжение (V). Зарядка четырех элементов питания eneloop pro занимает не более четырех часов и контролируется процессом Smart charge, который прекращает процесс до момента наступления избыточного заряда. Высветившееся на дисплее слово FULL означает, что аккумуляторы заряжены до уровня полной емкости, заявленной производителем.



Для получения подробной информации о состоянии аккумулятора, необходимо перейти в режим Refresh, который также дает оценку энергии разряда (Wh) и емкости (mAh). Это может быть особенно актуально для старых или снизивших свою производительность элементов питания. Режим полного заряда и разряда аккумуляторов позволит оценить их состояние и попробовать восстановить до первоначальной емкости, убрав накопившийся «эффект памяти». Оптимальный ток заряда выбирается зарядным устройством автоматически в зависимости от емкости аккумулятора.



Модель BQ-CC65 - золотая середина между топовыми «зарядками» других производителей с большим количеством изменяемых характеристик (например, силы зарядного тока, количества циклов восстановления и пр.) и простыми моделями, позволяющими судить о состоянии батарей исключительно по цветовой индикации LED-дисплея. «Умная» зарядка Panasonic обеспечивает решение большей части вопросов, возникающих в процессе эксплуатации аккумуляторов.

Panasonic BQ-CC63 позволяет заряжать от одного до восьми аккумуляторов за один раз, что особенно актуально для активных пользователей бытовой электроники. Восемь LED-индикаторов на корпусе модели работают по принципу заряжен/ разряжен. Зарядка прекращается сразу после наступления момента избыточного заряда, что позволяет продлить срок службы элементов питания.



Завершает линейку новинок компактное зарядное устройство BQ-CC61, работающее от USB-шнура, который может подключаться к любому совместимому адаптеру для последующей зарядки от розетки. Основные преимущества модели – компактные размеры и небольшой вес, что незаменимо в деловых поездках или путешествиях.



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