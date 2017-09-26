Состоялся анонс планшета BQ-7082G Armor

26 сентября 2017, 13:15

Бренд BQ анонсировал свой новый планшет с «ярким» дизайном - BQ-7082G Armor.



В основе – 4-ядерный процессор Spreadtrum SC7731C, тактовая частота которого 1 ГГц. Кроме того, здесь 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 32 ГБ.

Диагональ дисплея – 7 дюймов, а его разрешение 600х1024 точки.



Емкость аккумулятора – 4100 мАч. Поддерживается функция Power Bank.



Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» поддержка dual-SIM, 3G, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 3.1 и GPS.



Работает BQ-7082G Armor под управлением Android 7.0.



На данный момент новинка уже появилась в продаже.