BQ представил недорогой смартфон BQ-4500L Fox LTE

16 августа 2017, 10:15

Набирающий «обороты» бренд BQ анонсировал свой новый недорогой смартфон с поддержкой LTE - BQ-5044 Fox LTE.

В основе новинки 4-ядерный MediaTek MT6737M + 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт памяти microSD до 64 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 4,5 дюйма, а его разрешение 480х854 точки; в основе IPS-матрица.Емкость аккумулятора – 1700 мАч.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, LTE, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0.Работает терминал под управлением Android 7.0.