Состоялся анонс недорогих смартфонов BQ Aquaris V и V Plus

21 сентября 2017, 13:15

Малоизвестный у нас испанский бренд BQ представил два новых своих смартфона - Aquaris V и Aquaris V Plus.

Новинки ориентированы на молодежную аудиторию.Оба терминала получили металлический корпус, а, кроме того, каждый укомплектован сканером отпечатков пальцев.У BQ Aquaris V 5,2-дюймовый IPS-дисплей с HD-разрешением, а также стеклом 2,5D поверх. Здесь же 12Мп основная и 8Мп фронтальная камеры со вспышками. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 435 + 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной пользовательской. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт формата microSD до 256 ГБ включительно. Емкость аккумулятора – 3100 мАч.BQ Aquaris V Plus, в свою очередь, укомплектована 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD – разрешением + 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3400 мАч.Работают оба аппарата под управлением Android 7.1.2. Выход обновления до «восьмерки» здесь также предусмотрен.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), NFC и Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.