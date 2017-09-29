Экспедиция eneloop и новая лимитированная серия аккумуляторов

29 сентября 2017, 10:15

2100 километров по Европе за 120 дней должны преодолеть участники пешей экспедиции eneloop expedition, инициированной японской компанией Panasonic и призванной привлечь внимание общественности к вопросам защиты окружающей среды и животного мира.

Три команды по два человека будут день за днем проверять на прочность себя и новую лимитированную серию перезаряжаемых аккумуляторов eneloop expedition.



Компания Panasonic, известная своими природоохранными инициативами, много лет продвигает перезаряжаемые никель-металлогидридные (Ni-Mh) аккумуляторы eneloop, как разумную и экологичную альтернативу обычным батарейкам. В этом году компания решила перейти от слов к делу и устроить аккумуляторам настоящую «проверку боем». Для этого была организована многокилометровая экспедиция по Европе с участием трех команд, отобранных в ходе открытого голосования пользователей и жюри. Обладая минимумом необходимых вещей и перезаряжаемыми аккумуляторами для питания электронных устройств, участники должны будут без какого-либо транспорта преодолеть 2100 км пути и к 20 октября 2017 года прибыть в расчетную точку.



Кстати, расстояние – 2100 км – выбрано не случайно. Оно символизирует количество циклов заряда и разряда аккумуляторов eneloop без потери изначальной емкости, что является самым высоким показателем в отрасли.



Команда-победитель, пришедшая на финиш первой, получит призовые 21 000 евро и сможет передать их в пользу выбранной европейской благотворительной организации, чья деятельность сфокусирована на защите животных, сохранении окружающей среды и планеты в целом.



Инициативу Panasonic уже поддержали многие известные компании, такие как Adventure food, Columbia, Fairphone, Husky, Nordisk, Sparkle, T-Mobile Austria, Xiro, предоставив участникам экспедиции необходимую экипировку, продовольствие и девайсы.



Компания Panasonic ежегодно выпускает на рынок тематические серии аккумуляторов eneloop в разных цветовых решениях. Поклонники бренда и организаторы престижных конкурсов любят «лимитки» Panasonic за стильный дизайн и оригинальные месседжи.





