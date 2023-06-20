20 июня 2023, 10:15

В Атлантиці пропала субмарина, яка доставляла туристів до затонулого "Титаніка"

Компанія OceanGate Expedition підтвердила, що це був її батискаф, на борту був екіпаж.


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