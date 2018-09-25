Panasonic подвела итоги тура серии аккумуляторов eneloop botanic colors

25 сентября 2018, 9:15

Японская компания Panasonic организовала масштабную общеевропейскую эстафету для привлечения внимания к вопросам защиты окружающей среды и продвижения экологичных источников питания eneloop.

В трехмесячном проекте участвовало двенадцать команд. По итогам Panasonic намерен сделать пожертвование в пользу немецкой благотворительной организации Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA), занимающейся сохранением исчезающих видов животных и растений по всему миру. В течение года в Европе и Украине также будет продаваться лимитированная серия аккумуляторов eneloop botanic colors в природных цветах, приуроченная к этому проекту.В рамках экологической эстафеты двенадцать международных команд из двух человек путешествовали по двенадцати странам Европы. Каждая пара в течение недели проходила заданный маршрут и далее передавала эстафету другой паре участников. Главным условием участия была минимизация углеродного следа и использование максимально экологичных транспортных средств. Команды ежедневно рассказывали о своем путешествии и призывали «лайкнуть» Facebook-страницу амбассадор-тура (https://www.facebook.com/eneloopambassadorstour/). Важно, что каждый лайк приравнивался к одному евро и таким образом мог быть сформирован благотворительный фонд до €21 000, который компания Panasonic обязалась пожертвовать Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA). Организация занимается сохранением исчезающих видов животных и растений по всему миру с 1986 года. Одной из ее партнерских организаций является хорошо известный Фонд сохранения гепарда (CCF), чья деятельность направлена на спасение гепардов в дикой природе.В новой лимитированной серии «зеленых» аккумуляторов eneloop botanic компания Panasonic постаралась отразить важность экологических вопросов, которые стоят перед всем человечеством. Благотворительный фон в размере до €21 000 символизирует 2100 циклов заряд и разряд аккумуляторов eneloop без потери изначальной емкости, что является самым высоким показателем в отрасли . Изначально аккумуляторы eneloop предзаряжены солнечной энергией и сохраняют до 70% заряда в течение 10 лет хранения , представляя собой разумную и экологичную замену обычным батарейкам.