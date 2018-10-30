Panasonic поддержала Polyteco Украина - национальный этап конкурса Intel ISEF

30 октября 2018, 22:25

Корпорация Panasonic четвертый раз выступает спонсором украинского национального тура международного конкурса ISEF – “Polyteco Украина”, который проходил 16-19 октября в Киеве.



ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году украинский тур, сменивший свое название на «Polyteco Украина», собрал на отборочных этапах 186 проектов от участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: математика, физика и астрономия, инженерия, энергетика, интеллектуальные машины и робототехника, и компьютерные науки.

Открытая часть соревнования прошла в Центре культуры и искусства на базе НТУУ “Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского”. Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны семь работ-победителей, претендующих на участие в суперфинале:

Life Line Cardio Программно - аппаратный диагностически-лечебный комплекс предупреждения и лечения нарушений сердечного ритма

Крива Ольга Викторовна, КЗ “Подольский научно-технический лицей для одаренной молодежи”



Быстроконспект

Авганян Артем Робертович, Мариупольский технический лицей, Донецкая область

Модификация отходов полиэтилентэрэфталата диэтиленгликолем для капсулирования минеральных удобрений

Соломянюк Дмитрий Александрович, НВК “Школа компьютерных технологий - Львовский Технологический лицей”



Explore Your Mind Программное обеспечение для гармоничного сочетания видео и музыки

Поночевной Назар Юрьевич, Специализированная школа №52 с углубленным изучением IT-технологий г. Киева



Резонансы в системах экзопланет: математическая случайность или физическая закономерность?

Окс Давид Игоревич, Одесское областное коммунальное заведение “Ришельевский лицей”.



Исследование движения и колебаний капель воды под воздействием эффекта Лейденфроста

Швачко Егор Александрович, Лицей №142 г. Киева



Вибрация как источник индукционного тока

Артеменко Артем Валерьевич, Благий Дмитрий Геленович, Кировоградский облкомплекс (гимназия-интернат - школа искусств) г. Александрия



Победители и участники суперфинала отправятся в мае 2019 года на международный финал в Феникс (Аризона, США).

Уже стало традицией, что компания Panasonic принимает непосредственное участие в конкурсе, активно поддерживая как само мероприятие, так и непосредственно молодых украинских ученых, предоставляя для победителей и финалистов наборы аккумуляторов eneloop.