Компания Panasonic поддержала конкурс Intel Эко Украина 2018

13 февраля 2018, 9:15

Корпорация Panasonic в третий раз поддержала проведение украинского национального тура международного конкурса Intel ISEF - «Intel Эко Украина», который проходил 6-9 февраля в Киеве.

Intel ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году во втором отборочном этапе украинского тура было представлено 164 проекта от более чем 300 участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: биология, экологическая инженерия, окружающая среда, наука о Земле, наука о человеке, химия, химическая и биологическая инженерия.Национальный тур прошел на базе Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи. Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны работы-победители:«Малозатратный способ орошения прибрежных пустынь» - Венчковская Анастасия Валерьевна, ученица 9 класса, УВК "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей ".«Освещение автодорог за счет блуждающих токов» - Казаков Владислав Владимирович, ученик 9 класса, НПК "Александрийский коллегиум - специализированная школа ".«Нейросетевая система обнаружения и исследования патологий сердца» - Леньо Соломия Андреевна, воспитанница КЗЛОР "Львовская областная Малая академия наук Украина ".Победители и участники суперфинала отправятся в мае 2018 года на международный финал в Питсбург (Пенсильвания, США).Уже стало традицией, что компания Panasonic принимает непосредственное участие в конкурсе, активно поддерживая как само мероприятие, так и непосредственно молодых украинских ученых, предоставляя для победителей и финалистов наборы аккумуляторов eneloop.