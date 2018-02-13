Компания Panasonic поддержала конкурс Intel Эко Украина 2018

Корпорация Panasonic в третий раз поддержала проведение украинского национального тура международного конкурса Intel ISEF - «Intel Эко Украина», который проходил 6-9 февраля в Киеве.
Intel ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году во втором отборочном этапе украинского тура было представлено 164 проекта от более чем 300 участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: биология, экологическая инженерия, окружающая среда, наука о Земле, наука о человеке, химия, химическая и биологическая инженерия.
Национальный тур прошел на базе Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи. Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны работы-победители:
«Малозатратный способ орошения прибрежных пустынь» - Венчковская Анастасия Валерьевна, ученица 9 класса, УВК "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей ".
«Освещение автодорог за счет блуждающих токов» - Казаков Владислав Владимирович, ученик 9 класса, НПК "Александрийский коллегиум - специализированная школа ".
«Нейросетевая система обнаружения и исследования патологий сердца» - Леньо Соломия Андреевна, воспитанница КЗЛОР "Львовская областная Малая академия наук Украина ".
Победители и участники суперфинала отправятся в мае 2018 года на международный финал в Питсбург (Пенсильвания, США).
Уже стало традицией, что компания Panasonic принимает непосредственное участие в конкурсе, активно поддерживая как само мероприятие, так и непосредственно молодых украинских ученых, предоставляя для победителей и финалистов наборы аккумуляторов eneloop.