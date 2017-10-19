Panasonic в очередной раз поддержала международный конкурс Intel ISEF в Украине

19 октября 2017, 9:45

Корпорация Panasonic уже в третий раз принимает участие в украинском национальном туре международного конкурса ISEF «Intel Техно Украина», который проходил 10-13 октября в Киеве.



Intel ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году только на отборочном этапе украинского тура было представлено 202 проекта от почти 240 участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: математика, физика и астрономия, инженерия, энергетика, интеллектуальные машины и робототехника, и компьютерные науки.

Национальный тур состоялся в Центре культуры и искусства на базе НТУУ «Киевский политехнический институт». Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны работы-победители:Прибор, преобразующий КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕКСТ в рельефно-точечный тактильный шрифт для незрячихПетрушин София Романовна, УВК «Школа-лицей «Орияна», Львовская областьРазработка системы отслеживания БПЛАШумаков Максим Геннадьевич, Волынская областная Малая академия наук, Волынская областьИсследования новой эксцентричной звездной системыДмитриев Дмитрий Андреевич, Одесская Специализированная школа № 117, Одесская областьВысотная ветро-солнечная ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯКохтюк Денис Викторович, УВК №157 Город КиевНадикто Борис Александрович УВК №157Шифрование данных с помощью диофантовых уравненийСупрун Юлия Александровна, коммунальное учреждение Сумская специализированная школа I-III ступеней №10 им. Героя Советского Союза А. А. Бутко, Г. Сумы.Использование альтернативных источников энергии с принципиально новой системой охлаждения в полуприцепе-рефрижератореАнцибор Вячеслав Евгеньевич, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город КиевПолучение электроэнергии от железнодорожных рельс фотоэлектрическим и индукционным методамиМонина Наталья Максимовна, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город КиевПобедители и участники суперфинала отправятся в мае 2018 года на международный финал в Лос-Анджелес (Калифорния, США).