Panasonic в очередной раз поддержала международный конкурс Intel ISEF в Украине

Корпорация Panasonic уже в третий раз принимает участие в украинском национальном туре международного конкурса ISEF «Intel Техно Украина», который проходил 10-13 октября в Киеве.
Intel ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году только на отборочном этапе украинского тура было представлено 202 проекта от почти 240 участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: математика, физика и астрономия, инженерия, энергетика, интеллектуальные машины и робототехника, и компьютерные науки.
Национальный тур состоялся в Центре культуры и искусства на базе НТУУ «Киевский политехнический институт». Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны работы-победители:
Прибор, преобразующий КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕКСТ в рельефно-точечный тактильный шрифт для незрячих
Петрушин София Романовна, УВК «Школа-лицей «Орияна», Львовская область
Разработка системы отслеживания БПЛА
Шумаков Максим Геннадьевич, Волынская областная Малая академия наук, Волынская область
Исследования новой эксцентричной звездной системы
Дмитриев Дмитрий Андреевич, Одесская Специализированная школа № 117, Одесская область
Высотная ветро-солнечная ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Кохтюк Денис Викторович, УВК №157 Город Киев
Надикто Борис Александрович УВК №157
Шифрование данных с помощью диофантовых уравнений
Супрун Юлия Александровна, коммунальное учреждение Сумская специализированная школа I-III ступеней №10 им. Героя Советского Союза А. А. Бутко, Г. Сумы.
Использование альтернативных источников энергии с принципиально новой системой охлаждения в полуприцепе-рефрижераторе
Анцибор Вячеслав Евгеньевич, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;
КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город Киев
Получение электроэнергии от железнодорожных рельс фотоэлектрическим и индукционным методами
Монина Наталья Максимовна, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;
КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город Киев
Победители и участники суперфинала отправятся в мае 2018 года на международный финал в Лос-Анджелес (Калифорния, США).