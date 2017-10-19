19 октября 2017, 9:45

Panasonic в очередной раз поддержала международный конкурс Intel ISEF в Украине

Корпорация Panasonic уже в третий раз принимает участие в украинском национальном туре международного конкурса ISEF «Intel Техно Украина», который проходил 10-13 октября в Киеве.

Intel ISEF – один из крупнейших в мире конкурсов среди старшеклассников, национальные туры которого проводятся в 75 странах, включая Украину. В этом году только на отборочном этапе украинского тура было представлено 202 проекта от почти 240 участников со всей Украины. Работы были представлены в категориях: математика, физика и астрономия, инженерия, энергетика, интеллектуальные машины и робототехника, и компьютерные науки.

Национальный тур состоялся в Центре культуры и искусства на базе НТУУ «Киевский политехнический институт». Среди всех представленных проектов, авторитетным жюри были выбраны работы-победители:

Прибор, преобразующий КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕКСТ в рельефно-точечный тактильный шрифт для незрячих

Петрушин София Романовна, УВК «Школа-лицей «Орияна», Львовская область

Разработка системы отслеживания БПЛА

Шумаков Максим Геннадьевич, Волынская областная Малая академия наук, Волынская область

Исследования новой эксцентричной звездной системы

Дмитриев Дмитрий Андреевич, Одесская Специализированная школа № 117, Одесская область

Высотная ветро-солнечная ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Кохтюк Денис Викторович, УВК №157 Город Киев

Надикто Борис Александрович УВК №157

Шифрование данных с помощью диофантовых уравнений

Супрун Юлия Александровна, коммунальное учреждение Сумская специализированная школа I-III ступеней №10 им. Героя Советского Союза А. А. Бутко, Г. Сумы.

Использование альтернативных источников энергии с принципиально новой системой охлаждения в полуприцепе-рефрижераторе

Анцибор Вячеслав Евгеньевич, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;

КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город Киев

Получение электроэнергии от железнодорожных рельс фотоэлектрическим и индукционным методами

Монина Наталья Максимовна, Политехнический лицей НТУУ «КПИ» г. Киева;

КПНЗ «Киевская Малая академия наук учащейся молодежи», Город Киев

Победители и участники суперфинала отправятся в мае 2018 года на международный финал в Лос-Анджелес (Калифорния, США).
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