В США выпустят лимитированную серию паспортов с изображением Трампа

30 апреля 2026, 8:45

Государственный департамент выпускает лимитированную серию паспортов США в честь 250-летия американской независимости, сообщает Fox News.

На внутренней стороне обложки будет изображение президента США Дональда Трампа, а рядом — текст Декларации независимости и американский флаг. На другой странице представлена картина, изображающая отцов — основателей Америки при подписании Декларации независимости."Поскольку в июле Соединенные Штаты отмечают 250-летие Америки, Госдепартамент готовится выпустить ограниченное количество специально разработанных паспортов США в ознаменование этого исторического события", — сообщил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.