Франция перенесла саммит G7 из-за юбилея Трампа и турнира UFC в Белом доме

12 января 2026, 10:45

Франция изменила даты проведения саммита «Большой семерки», чтобы мероприятие не совпало с 80-летием президента США Трампа и турниром по смешанным единоборствам UFC в Белом доме.

Изначально встреча G7 была запланирована на 14 июня, что совпадало не только с днем рождения Трампа и Днем флага в США, но и с масштабным спортивным событием в Вашингтоне. Еще в октябре 2025 г. Трамп анонсировал проведение турнира UFC на южной лужайке Белого дома, который должен собрать до 5.000 гостей. По информации Politico, именно из-за этого совпадения Париж принял решение сдвинуть график саммита. Теперь встреча состоится 17 июня.