Panasonic Automotive подключит электромотоцикл Harley-Davidson LiveWire к Сети

11 января 2019, 9:45

Коммуникационные технологии Panasonic Automotive будут использоваться в первом электрическом мотоцикле Harley-Davidson - LiveWire, чей релиз назначен на август 2019 года.

Об этом было объявлено сегодня на крупнейшей международной выставке потребительской электроники CES 2019 в Лас-Вегасе. Коллаборация с Panasonic Automotive сделает Harley-Davidson первым массовым производителем подключаемых электромотоциклов на североамериканском рынке.



Блок контроля телематики (TCU) и платформа подключаемых сервисов OneConnect от Panasonic позволят водителю в любое время получать на свой смартфон актуальную информацию о мотоцикле. Сотовая связь фактически объединит их в единое целое. Последняя версия мобильного приложения и новый сервис HarleyDavidson Connect позволят контролировать:



• Состояние мотоцикла: в т.ч., уровень заряда батареи и оставшийся пробег, а также статус при перезарядке и время до ее полного завершения. Водитель сможет контролировать эти параметры даже удаленно - из любого места, обеспеченного покрытием сотовой связи. В приложение Harley-Davidson также будет добавлен модуль для поиска ближайших зарядных станций.



• Сообщения о "покушениях" на мотоцикл и его местонахождении: приложение Harley-Davidson сможет показывать точно место парковки "электробайка". В случае, если кто-то попытается угнать, повредить или как-то иначе воздействовать на мотоцикл, на телефон владельца придет срочное оповещение. Отследить угнанное транспортное средство позволит встроенный GPS-трекер.



• Напоминания о необходимости сервисного обслуживания: также будут поступать через приложение.



Panasonic Automotive также использует в LiveWire разработки компании Ficosa (TCU – блок контроля телематики) и Cubic Telecom (подключение к 3G, 4G и LTE сотовым сетям и обслуживание eSIM, установленной в TCU).



Премиальный высокопроизводительный электромотоцикл LiveWire заложит основу новой продуктовой категории Harley-Davidson, которая к 2022 должна пополниться целым портфолио легких, компактных и более доступных транспортных средств.