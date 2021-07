Harley-Davidson представила электрический мотоцикл LiveWire One

9 июля 2021, 10:45

В мае этого года Harley-Davidson объявила, что выделит своё подразделение электрических мотоциклов в отдельный бренд LiveWire. Теперь компания представила первый электрический мотоцикл под самостоятельным брендом. Он получил имя LiveWire One и массу улучшений по сравнению с оригинальным Harley-Davidson LiveWire, дебютным мотоциклом американского производителя на электрической тяге.

Стоимость LiveWire One будет начинаться от $21 999 без учёта дотаций. Если учитывать государственное субсидирование электротранспорта в США, многим покупателям транспортное средство обойдётся менее чем в $20 тыс. Именно цена станет одним из ключевых преимуществ новинки перед Harley-Davidson LiveWire, который, по словам дилеров, отпугивал потенциальных покупателей стоимостью в $29 799.



Что касается улучшений по сравнению с первым электромотоциклом Harley-Davidson, стоит отметить существенно увеличенную дальность хода. В то время как оригинальный LiveWire мог проехать менее 180 км от одного заряда, LiveWire One позволит владельцу проезжать до 230 км за раз. При использовании быстрой зарядки LiveWire One сможет восстанавливать запас энергии всего за час. Больше подробностей о новинке станет известно в ходе Международной выставки мотоциклов в Северной Калифорнии, которая начнётся 18 июля.



Harley-Davidson отмечает, что LiveWire One представляет новый бренд, который имеет целевую аудиторию, отличающуюся от поклонников классических «харлеев». Новинка нацелена на городских жителей, нуждающихся в современном, удобном и экологичном транспортном средстве. Новый бренд должен привлечь молодое поколение.

При этом компания пока не намерена отказываться от выпуска классических байков с ДВС. В Harley-Davidson отмечают, что основная масса поклонников марки использует свои мотоциклы для туристических поездок на дальние расстояния, что затруднительно для транспортных средств на электрической тяге. Основным препятствием для этого выступает недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, но проблема должна решиться в течение ближайших десятилетий.

(C) 3dnews