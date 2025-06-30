Китай почти отказался от наличных

Об этом сообщает Le Monde.
Платежи проходят через WeChat и Alipay, наличные используют только пожилые люди, и даже таксисты их не принимают.
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