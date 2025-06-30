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30 июня 2025, 8:45

Китай почти отказался от наличных

Об этом сообщает Le Monde.


Платежи проходят через WeChat и Alipay, наличные используют только пожилые люди, и даже таксисты их не принимают. 
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