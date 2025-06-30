У Варшаві спостерігається навала липових клопів

30 июня 2025, 9:15

Жителі столичного району Грохув скаржаться на нашестя липового клопа – інвазивної комахи з півдня Європи.

Особливо постраждали околиці стадіону RKS Orzeł, де клопи масово окупували липи та проникають у квартири. Люди заклеюють вентиляцію, а балкони стали непридатними для використання.Експерти пояснюють, що комаха швидко розмножується і стійка до м'яких зим. Обприскування не проводять – у Польщі немає дозволених препаратів для боротьби з цим видом, а шкода для людини вважається низькою. Головна скарга – різкий та неприємний запах.