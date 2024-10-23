У Варшаві навала соснового насіннєвого клопа

23 октября 2024, 9:45

У польській столиці та її околицях зафіксовано нашестя соснового насіннєвого клопа, який прибув із Північної Америки і активно розповсюджується Польщею.

З настанням холодів ці комахи починають шукати теплі укриття, часто проникаючи у будинки та квартири через вікна та щілини.Хоча соснові насіннєві клопи не становлять прямої загрози для здоров'я людини, їхня присутність може бути вкрай неприємною. У момент небезпеки вони виділяють різкий, неприємний запах, а іноді навіть можуть боляче вкусити, проколюючи шкіру.