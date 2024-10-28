У Варшаві відкривається Музей сучасного мистецтва

28 октября 2024, 10:15

У польській столиці відбудеться довгоочікуване відкриття нового Музею сучасного мистецтва. Після багатьох років переїздів і тимчасових виставкових майданчиків музей нарешті здобуде свій постійний будинок.

У новій будівлі буде представлено багато експозицій як польських, так і міжнародних художників. Окрім виставок, на відвідувачів чекають лекції, майстер-класи, кінопокази та інші заходи, спрямовані на популяризацію сучасного мистецтва.Протягом перших 2 тижнів після відкриття в музеї відбудуться сотні безкоштовних заходів.Відкриття: 25 жовтня о 20:00.Розташування: на вулиці Маршалківській прямо перед Палацом Культури та Науки.