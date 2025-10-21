ТОП-7 найоригінальніших музеїв Європи, які варто побачити

21 октября 2025, 11:45

Європа вміє дивувати навіть у тому, як розповідає історії. Замість класичних залів — музеї про кохання, шпигунів, ілюзії чи навіть погане мистецтво.

Ось сім місць, де точно не буде нудно:

1. Музей розбитих сердець, Загреб (Хорватія) — колекція речей після розставань, від весільних суконь до листів і топорів.

2. Музей кераміки, Делфт (Нідерланди) — справжня фабрика 1653 року, де показують, як народжується знаменита Delft Blue.

3. Музей шпигунства, Берлін (Німеччина) — секрети, гаджети, лазери і атмосфера справжнього агента.

4. Музей курйозів Віктора Вінда, Лондон (Велика Британія) — опудала, рідкісні артефакти, сюрреалізм і трохи божевілля.

5. Музей поганого мистецтва (США, проходять в Європі) — виставки «жахливо прекрасних» картин, які вчать цінувати недосконалість.

6. Музей хліба, Ульм (Німеччина) — історія хліба як історія людства: від виживання до символів протесту.

7. Музей ілюзій, Варшава (Польща) — простір, де реальність грає з уявою, а фото виходять як з фільму.