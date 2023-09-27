Триває реставрація 300-річного Євангеліє, яке врятували від РФ в Ізюмі

27 сентября 2023, 14:45

Як повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, одним із найцінніших експонатів, які виставлялися в Ізюмському краєзнавчому музеї до повномасштабного вторгнення ворога, було Напрестольне Євангеліє 1707 року.

Старовинне видання подарував Ізюму гетьман Іван Мазепа.



«Під час війни не можемо забувати про важливість культури. Адже ми бачимо, що ця війна спрямована проти української ідентичності. Тому необхідно посилити спільні зусилля для захисту культурної спадщини України від російської агресії», – розповіла Віта Ковальська.