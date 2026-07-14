У Франції за 11 хвилин пограбували музей на €4,5 млн

14 июля 2026, 10:15

У французькому музеї Лаліка в Ельзасі троє нападників у масках за 11 хвилин викрали 27 кришталевих експонатів загальною вартістю близько 4,5 млн євро.

Зловмисники розбили вітрини молотками та втекли ще до прибуття поліції.Попри те, що сигналізація спрацювала, охоронна компанія вчасно не відреагувала. Про пограбування стало відомо лише приблизно через годину, коли його виявила прибиральниця.Після резонансного пограбування Лувру восени минулого року у Франції почастішали напади на музеї. У парламенті вже заявили, що система безпеки близько 2 тисяч музеїв потребує термінового посилення.