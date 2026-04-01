1 апреля 2026, 11:15

Вихідний код Cisco викрадено в результаті порушення середовища розробки

Компанія Cisco офіційно визнала, що зловмисники проникли у внутрішнє середовище розробки компанії, використавши вкрадені облікові дані з нещодавньої атаки на Trivy — популярну програму, яка автоматично перевіряє код та системи на наявність вразливостей.



Атака була багатоетапною. Спочатку хакери підмінили один із допоміжних модулів на платформі GitHub, Через цей підроблений модуль вони отримали паролі та ключі доступу розробників Cisco. Далі з цими даними увійшли у внутрішні системи компанії, звідки викрали вихідний код. Інцидент зачепив десятки робочих комп'ютерів розробників та лабораторних машин.



Cisco заявила, що швидко ізолювала атаку, розпочала повне переналаштування скомпрометованих систем та масову заміну всіх паролів і ключів доступу.

