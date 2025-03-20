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20 марта 2025, 8:45

КНДР вийшла на третє місце у світі за запасами біткоїнів - The Times

"Це сталося після криптовалютної крадіжки на суму $1,46 млрд. 21 лютого хакери з Lazarus Group викрали з криптовалютної біржі Bybit близько 401 тисяч одиниць Ethereum".


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