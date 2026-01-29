Politico: керівник кіберслужби США завантажив службові документи в ChatGPT

29 января 2026, 8:45

Йдеться про матеріали щодо контрактів агентства. Інцидент зафіксували у серпні 2025 року — системи безпеки одразу запустили внутрішнє розслідування.



Доступ до ChatGPT у CISA для більшості співробітників заблокований через ризики витоку даних. Сам Готтумуккала раніше окремо просив дозвіл на його використання.