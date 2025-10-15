ГлавнаяНовости
15 октября 2025, 8:15

У ChatGPT додадуть "матеріал 18+"

У ChatGPT додадуть еротику, тепер бот зможе займатися секстингом з користувачами, — Альтман.

Для контенту 18+ доведеться підтвердити свій вік.
