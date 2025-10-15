Сделать ITnews стартовой
Главные события дня
Среда, 15 октября
Главная
→
Новости
15 октября 2025, 8:15
У ChatGPT додадуть "матеріал 18+"
У ChatGPT додадуть еротику, тепер бот зможе займатися секстингом з користувачами, — Альтман.
Для контенту 18+ доведеться підтвердити свій вік.
