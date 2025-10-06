Керівник OpenAI Альтман заявив, що ШІ може "випадково захопити світ"

6 октября 2025, 13:15

Втім, він пояснив, що йдеться не про повстання машин, а про поступову залежність людей від ШІ.

"Сотні мільйонів вже використовують ChatGPT, скоро їх будуть мільярди. Люди все частіше покладаються на поради моделі - спочатку свідомо, потім автоматично", - сказав Альтман.За його словами, це створює "петлю зворотного зв'язку" - чим більше ми слухаємо ШІ, тим розумнішим він стає і тим сильніше впливає на рішення людей. В результаті, підкреслив він, "ми виконуємо те, що хоче модель, навіть не помічаючи цього".