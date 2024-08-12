Польща закупить у США ракети "повітря-повітря" на 850 млн доларів

12 августа 2024, 13:45

Польське агентство з озброєння повідомило, що йдеться про постачання кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM. Втім, точна кількість ракет, яку отримає Польща, не зазначається.



Постачання будуть здійснюватися з 2029 до 2033 року. Ракетами будуть оснащені літаки, які є на озброєнні польської армії.