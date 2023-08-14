Польська промисловість відремонтує двигуни болгарських МиГ-29

14 августа 2023, 14:15

Польська компанія отримала контракт від Міністерства оборони Болгарії на капітальний ремонт двигунів для винищувачів МиГ-29. Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії.

Контракт отримало польське авіаційне підприємство Wojskowe Zakłady Lotnicze №2 (Військовий авіаційний завод № 2), що розміщений у місті Бидгощ. За контрактом підприємство має провести капітальний ремонт шести реактивних двигунів РД-33.Вартість угоди оцінюють у 9,55 млн євро. Очікується, що ремонт буде тривати не довше дев’яти місяців.Інфомацію про літак можете прочитати на каналі Зброя Перемоги, на каналі також розповідають про багато іншої техніки, якою ЗСУ захищають нашу країну .