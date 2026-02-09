Президент Словакии назвал ошибкой передачу МиГ-29 Украине

9 февраля 2026, 14:15

Решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибочным, поскольку на тот момент Словакия не имела для них полноценной замены.



Об этом заявил президент республики Пеллегрини.

Глава государства отметил, что еще во время работы премьером поручал сохранять боеспособность словацких МиГ-29 до момента, когда их заменят новые американские самолеты F-16. Он также отверг утверждение бывшей правительственной коалиции, что переданные самолеты были непригодными к использованию. Президент подчеркнул, что истребители могли выполнять боевые задачи и даже сам лично совершал полет на МиГ-29.В то же время Пеллегрини заявил, что не планирует вмешиваться в политические или уголовные дискуссии о передаче самолетов. Он добавил, что граждане Словакии имеют право знать, были ли у тогдашнего правительства законные полномочия принимать решение о передаче истребителей Украине.После прихода к власти в 2023 г. премьер Словакии Фицо объявило о прекращении военной помощи Украине и намерении улучшить отношения с РФ.Впоследствии новое правительство обвинило предыдущую власть в возможных нарушениях при передаче помощи Украине и инициировало проверки различных пожертвований. В ноябре было начато расследование из-за расхождений в соответствующих данных. Также Фицо призвал правоохранителей проверить решение предыдущего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО. В ноябре 2025 г. уголовное расследование по передаче Украине МиГ-29 было закрыто: следователи не обнаружили состава преступления и установили, что государству не нанесли ущерб.