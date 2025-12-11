Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

11 декабря 2025, 9:45

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче ей самолетов МиГ-29.

Согласно сообщению Генштаба польских ВС, такие планы связаны с достижением этих истребителей целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в ВС страны. В то же время отмечается, что окончательное решение о передаче еще не принято.«Одновременно, в связи с передачей самолетов, ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий дронов и ракет. Целью является не только компенсация оборудования, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций», - подчеркивается в заявлении Генштаба.