18 апреля 2023, 8:45

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

"Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность", - заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.


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