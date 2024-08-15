У Варшаві пройде найбільше в Європі шоу дронів

15 августа 2024, 10:15

30 серпня о 21:30 небо над Варшавою осяє незвичайне шоу дронів на честь 80-х роковин Варшавського повстання. У цьому видовищному заході візьмуть участь 615 світлових дронів, які на небі сформують 12 символічних фігур.

Ця подія стане найбільшим подібним шоу в Польщі, побивши колишній рекорд у 260 дронів, і одним із наймасштабніших у Європі.Музичний супровід шоу забезпечить симфонічний твір «Drones Over the City», написаний Каримом Мартусевичем, сином одного з учасників повстання. Під час показу глядачі також почують унікальні голоси та спогади учасників повстання, надані Музеєм Варшавського повстання.