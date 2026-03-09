Варшава стала найбільшим центром розробки відеоігор у Європі

9 марта 2026, 10:15

Польська столиця визнана найбільшим хабом геймдева в Європі. Згідно зі звітом, підготовленим для мерії, у цій сфері в Варшаві працюють 6343 людини.

Це більше, ніж у Лондоні (5930), Стокгольмі (5820) та Берліні (2430).У місті працюють понад 300 студій та видавців відеоігор, серед яких CD PROJEKT RED, 11 bit studios, Larian Studios та Elsewhere Entertainment від Activision.Мер Рафал Тшасковський зазначив, що Варшава приваблює фахівців з усієї Польщі та з-за кордону, пропонуючи розвинену індустрію, можливості для співпраці та комфортне середовище для роботи.