9 марта 2026, 9:15

Катар предупредил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится, — сказал Financial Times министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. — Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители для всех вырастут".



Аль-Кааби спрогнозировал, что, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив, цена на нефть достигнет $150 за баррель через две-три недели.



Он добавил, что даже если война закончится немедленно, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок энергоресурсов.

