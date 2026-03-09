Катар предупредил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится, — сказал Financial Times министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. — Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители для всех вырастут".
Аль-Кааби спрогнозировал, что, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив, цена на нефть достигнет $150 за баррель через две-три недели.
Он добавил, что даже если война закончится немедленно, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок энергоресурсов.
