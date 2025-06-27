США использовали крупнейший в истории залп ракет Patriot

27 июня 2025, 10:45

США осуществили крупнейшее за всю историю применение ЗРК Patriot при отражении удара Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Кейн добавив, что точное количество выпущенных ракет не разглашается по соображениям секретности.



По его словам, Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии, чтобы обеспечить присутствие наиболее эффективных систем в зоне ответственности CENTCOM. На момент атаки на базе находились только две батареи Patriot и ок. 44 американских военнослужащих. Остальные 10.000 военных были эвакуированы из базы.