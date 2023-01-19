19 января 2023, 10:15

Для захисту Києва від ракет потрібно від 2-х батарей ЗРК Patriot

Загалом Україна потребує від 10 батарей.

Зазначимо, що основне призначення ЗРК – це прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу.

 "Загалом для України було б оптимально розмістити від десяти батарей. Таку середню необхідну кількість для прикриття низки напрямків, на яких може існувати загроза використання росіянами ракет С-400 або інших подібних зразків", - наголошують військові експерти.

Нагадаємо, що у вчорашньому обігу Зеленський анонсував отримання однієї батареї системи ППО "Patriot" від Нідерландів, також очікується одна така установка від США.

Водночас збивати "Шахеди", наприклад, нераціонально ракетами Patriot за кілька мільйонів.
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