Суперцикла не будет: цены на нефть не достигнут $100 за баррель

8 июня 2021, 9:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Нефть по $70 – иранская сделка и железные нервы ОПЕК+».

Аналитики отмечают, что спрос на «черное золото» растет быстрее ожиданий из-за улучшения эпидемиологической ситуации и сезонного всплеска потребления. Тем не менее, уверены они, даже затягивание ядерной сделки с Ираном не позволит котировкам закрепиться выше $80.



В июне котировки нефти сорта Brent преодолели отметку $70 за баррель и впервые вышли на уровни докризисного 2019 года. Эксперты связывают рост цен с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением спроса на фоне ослабления карантинных ограничений. При этом из-за сдерживания предложения на рынке искусственно поддерживается дефицит, подчеркивает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева: «По прогнозам ОПЕК, мировые запасы нефти в нефтехранилищах во втором полугодии опустятся ниже средних докризисных значений, что благоприятствует повышению котировок».



Дополнительную поддержку ценам оказал сезонный фактор, объясняет управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития «Промсвязьбанка» Екатерина Крылова: «Стартовал автомобильный сезон в США, который обещает быть неплохим, кроме того, начался период ураганов в Атлантике».



Некоторые инвестбанки уже объявили о начале нового суперцикла на рынке нефти, но участники конференции весьма осторожно оценивают перспективы дальнейшего роста цен. «До сих пор не ясен вектор мировой пандемии, поэтому футурологический консенсус по взятию рубежа в $100 за бочку Brent если и состоится, то не ранее следующего года», — прогнозирует руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По мнению г-жи Зайцевой, потенциальным «потолком» может стать уровень $80 за баррель Brent: «При этом в среднесрочной перспективе многое будет зависеть от исхода переговоров между США и Ираном».



Как объясняет директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг, в случае снятия санкций с Ирана на рынок может вернуться более 1 млн баррелей нефти в сутки, которые компенсируют превышение спроса над предложением. «Если переговоры затянутся, отметка в $80 за баррель может быть преодолена, но более существенного роста не последует», — считает аналитик.



Не способствует сырьевому суперциклу и тенденция к переходу на возобновляемые источники энергии, полагают эксперты. «Это может привести к отказу от использования нефти целыми регионами, которые раньше были крупнейшими потребителями, что естественным образом снизит спрос», — объясняет аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Учитывая амбициозные планы ЕС по снижению выбросов для европейских нефтегазовых мейджоров это актуальный тренд, соглашается аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман: «На данный момент почти у всех крупных игроков — BP, Total, Shell, Equinor — есть планы по инвестициям в ВИЭ».



Коррекция на нефтяном рынке возможна, но препятствовать серьезному падению цен будет текущая структура рынка. «Спрос превышает предложение, а накопленные запасы продолжают сокращаться», — констатирует г-жа Зайцева. К тому же теперь в арсенале инструментов противодействия обвалу есть опыт ОПЕК по беспрецедентному сокращению лимитов на добычу нефти, добавляет г-н Пасечник.