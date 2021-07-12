Переговоры между участниками ОПЕК+ продолжаются: возможно достижение решения

12 июля 2021, 9:45

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева приняла участие в онлайн-конференции «Рынок нефти – на пороге новой ценовой войны».

По её мнению, ценовой войны удастся избежать, но коррекция цен на нефть вниз явно назрела, так как высокие цены на топливо в крупнейших экономиках разогревают инфляцию. По последним данным переговоры между участниками ОПЕК+ продолжаются и возможно достижение решения в ближайшие недели.



Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от принятия или затягивания принятия решения ОПЕК+. Проблема между Саудовской Аравией и ОАЭ носит фундаментальный характер региональной конкуренции, что усложняет решение вопроса. По мнению Оксаны Лукичевой, решение о добыче до апреля 2022 года вполне можно принять отдельно от решения о продлении соглашения, чтобы сдержать дисбаланс рынка: «Полагаю, что это решение будет принято в ближайшие недели, но может повлечь за собой продолжение коррекции цен на нефть вниз, т.к. текущий уровень цен чрезмерно высок для слабой экономики и тормозит восстановление».



Рынок нефти в последние годы сильно монополизировался — на ОПЕК, США и Россию приходится почти 50% мировой добычи и весь основной прирост добычи за последние 20 лет, — отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Она считает, что небольшие страны-производители, к сожалению, не имеют возможности для инвестирования в крупные проекты, исключение составили лишь Бразилия, Норвегия и Канада, существенно увеличившие собственную добычу в последние годы. К ОПЕК+ присоединились небольшие производители нефти вне ОПЕК, вроде Казахстана, Азербайджана, Мексики.



Оксана Лукичева также добавила: «В связи с этим динамика цен на нефть в основном зависит от политики и добычи в Саудовской Аравии, России и США. Страны, которые не входят в ОПЕК+, за исключением США, не могут оказывать значимого влияния на цены. Иран положительно относится к соглашению ОПЕК+, хоть и не входит в число его участников. Поставки нефти из этой страны зависят от санкций и их снятия, что завязано на ядерную программу Ирана. В связи с этим вряд ли стоит ожидать скорого появления иранской нефти на рынке. Переговоры постоянно затягиваются, разногласия накапливаются».



По мнению эксперта, в ближайшее время также не стоит ждать «черных лебедей», которые могли бы радикально повлиять на сырьевой рынок: «Санкции для экспорта российских углеводородов в текущей ситуации маловероятны, это может повлечь за собой резкий неконтролируемый рост цен, что невыгодно в первую очередь потребителям. Падение цен более вероятно, но вряд ли ОПЕК+ выпустит из-под контроля ситуацию, хотя более глубокая коррекция вниз вероятна и желательна. Неприятности могут быть из-за введения углеродного налога в странах ЕС, но это пока длительный процесс который носит характер договоренностей, поэтому вряд ли может стать «черным лебедем»», — прокомментировала Оксана Лукичева.