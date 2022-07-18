Продуктивный визит Байдена на Ближний Восток

18 июля 2022, 9:15

По результатам встречи президента США и наследного принца Мухаммеда бин Салмана, Саудовская Аравия обязуется обеспечивать адекватное предложение нефти и на 50% увеличить добычу в ближайшие два месяца.

Также страна открывает небо для израильской авиации.По итогам визита Белый Дом сообщил о передаче королевству спорной территории – острова Тиран.«Международные миротворцы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран в Красном море, на котором они размещались более 40 лет – с момента Кэмп-Дэвидских соглашений», – пообещал Байден.