Глава МИД Китая прибыл с визитом в Вашингтон и призвал США возобновить диалог

27 октября 2023, 14:45

В четверг в США с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Китая Ван И. С ним уже провел встречу госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте Госдепа.

В заявлении для прессы Ван И сказал, что у США и Китая есть разногласия, но есть и общие интересы. "Мы должны не только возобновить диалог, но он должен быть углубленным и всеобъемлющим", – сказал дипломат, призвав вернуть отношения двух стран "на путь здорового, стабильного и устойчивого развития". Блинкен ответил, что "согласен со сказанным".По данным CNN, в ходе визита Ван И также поговорит с президентом Джо Байденом и встретится с его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.