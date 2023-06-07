Иран вооружает Россию дронами для убийства мирных жителей Украины

7 июня 2023, 12:45

Госсекретарь США Блинкен, выступая на саммите одного из крупнейших лоббистских организаций American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), заявил:

«Иран вооружает российские войска дронами, которые используются для убийства мирных жителей Украины и разрушения ее инфраструктуры. В свою очередь, РФ поставляет Ирану современное оружие».



«Нет более серьезной опасности для Израиля, чем та, которую представляет иранский режим... Он продолжает поставлять оружие террористам и прокси, таким как Хизбалла и ХАМАС, которые отвергают право Израиля на существование».



«Ирану нельзя и не будет позволено приобрести ядерное оружие. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия - это лучший способ предотвратить это... Если Иран отвергнет путь дипломатии, то на столе переговоров останутся все варианты, чтобы он не получил ядерное оружие».