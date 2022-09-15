15 сентября 2022, 10:45

Наступление ВСУ еще только начинается, – госсекретарь США Энтони Блинкен

«То, что они сделали, было очень методично спланировано. Прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев. Наступление Украины имеет одну четкую цель: вернуть земли, которые были захвачены Россией».


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