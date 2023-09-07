В частности, по его словам, она будет содержать "важную помощь по разминированию". Такое заявление государственный секретарь США сделал во время пресс-конференции в Киеве.
Кроме этого, Энтони Блинкен вместе главой МИД Кулебой успели поужинать в столичном McDonald's.
7 сентября 2023, 11:45
Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более миллиарда долларов
В частности, по его словам, она будет содержать "важную помощь по разминированию". Такое заявление государственный секретарь США сделал во время пресс-конференции в Киеве.
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