Блинкен объявил о новом пакете помощи США Украине более миллиарда долларов

7 сентября 2023, 11:45

В частности, по его словам, она будет содержать "важную помощь по разминированию". Такое заявление государственный секретарь США сделал во время пресс-конференции в Киеве.



Кроме этого, Энтони Блинкен вместе главой МИД Кулебой успели поужинать в столичном McDonald's.