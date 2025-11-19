19 ноября 2025, 8:45

Норвегия выделит на разминирование Украины еще $2,97 млн

Как сообщило правительство Норвегии, в разминировании, кроме саперов, задействуют специально обученных собак-поисковиков, беспилотники и другое высокотехнологичное оборудование.



В правительстве отметили, что разминирование является приоритетным направлением помощи Норвегии Украине, ведь в результате агрессии рф треть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами. По оценкам Всемирного банка, стоимость разминирования может составить до $30 млрд.



Норвегия в 2022-2025 годах обязалась выделить на разминирование в Украине $69 млн.

