Meta обучила искусственный интеллект создавать 3D-объекты по словесному описанию

24 февраля 2022, 9:15

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) продемонстрировал работу системы искусственного интеллекта Builder Bot, обученной создавать трёхмерные объекты в виртуальном мире по простому словесному описанию.

В ходе демонстрации системы представший в виде 3D-аватара господин Цукерберг обратился к системе Builder Bot с предложением «отправиться на пляж», и в виртуальном пространстве появился выполненный в простеньком дизайне морской берег. Дальнейшие запросы были более конкретными: над морем повисли высококучевые облака, в нужном направлении вырос остров, а на берегу появилась пара деревьев, под которыми система расстелила плед для пикника, а рядом возник стол с бумбоксом и парой банок с напитками. Картину дополнили появившиеся по команде звуковые образы: шум прибоя и музыка в тропическом стиле. К сожалению, глава Meta не уточнил, как именно создавались объекты виртуального мира — это могла быть библиотека с заготовками или творение модели ИИ.



Разработчики не собираются останавливаться на достигнутом, и впоследствии система значительно усовершенствуется. «Одним только голосом можно будет создавать детализированные миры, их можно будет исследовать и делиться опытом с другими», — прокомментировал проект господин Цукерберг.



И это не единственный проект в области искусственного интеллекта, о котором рассказали в Meta — компания также готовит универсальный переводчик устной речи для всех языков мира, даже наиболее редких и сложных. Предполагается, что этот переводчик будет встроен в метавселенную компании и позволит пользователям преодолеть языковой барьер.

(С) 3dnews