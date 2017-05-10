NVIDIA обучит глубокому обучению 100 000 разработчиков в 2017 году

10 мая 2017, 12:15

10 раз больше разработчиков, чем в 2016 году, получат знания в стремительно развивающейся области искусственного интеллекта.

Чтобы удовлетворить колоссальную потребность рынка в знаниях в области искусственного интеллекта (ИИ), NVIDIA намерена обучить в Институте глубокого обучения (Deep Learning Institute, DLI) 100 000 разработчиков в течение этого года. Это в 10 раз больше, чем количество разработчиков, прошедших обучение в 2016 году.



Аналитики из IDC прогнозируют, что к 2020 году минимум 80% всех приложений будут содержать те или иные компоненты ИИ. Инициатива NVIDIA “Институт глубокого обучения” предлагает разработчикам, научным работникам и исследователям практическое обучение по применению новейших инструментов и технологий ИИ.



В Институте глубокого обучения уже прошли обучение представители таких компаний, как Adobe, Alibaba и SAP; обучающие сессии DLI прошли во многих исследовательских институтах, таких как Национальный институт здравоохранения США, Национальный институт науки и техники и Супервычислительный центр Барселоны; и в институтах высшего образования, таких, как Политехнический институт Сингапура и Индийский технологический институт Бомбея.



Помимо возможности посещать семинары с преподавателями, разработчики получат доступ к дистанционным курсам по глубокому обучению на базе программного обеспечения NVIDIA и производительным виртуальным узлам в облаке на базе GPU Amazon Web Services (AWS) EC2 P2. С помощью AWS обучение по прикладному использованию алгоритмов глубокого обучения уже прошли свыше 10 000 разработчиков.





