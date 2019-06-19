Volvo Group выбирает NVIDIA для преобразования грузовых перевозок

19 июня 2019, 9:15

Volvo Group и NVIDIA обеспечивают транспорту автономность, применяя новый подход к перевозке людей и продуктов с помощью искусственного интеллекта.



Расположенная в шведском городе Гётеборге, Volvo Group объявила о переходе на платформу автономного вождения NVIDIA DRIVE для обучения, тестирования и вывода на рынок самоуправляемого транспорта, включая общественный, грузовой, мусороуборочный, строительный, шахтный, лесохозяйственный и другие его виды.



Внедряя алгоритмы искусственного интеллекта во все эти сферы транспорта, Volvo Group и NVIDIA смогут создавать новые транспортные средства и предоставлять более эффективные сервисы.



Команды инженеров обеих компаний будут сотрудничать как в Гётеборге, так и в Кремниевой долине. Вместе они займутся развитием платформы DRIVE AGX Pegasus для автомобильных ИИ-вычислений и применением стека DRIVE AV для обработки данных с 360-градусных датчиков, интерпретации данных, локализации карт и планирования маршрута. Команды инженеров также будут тестировать и валидировать системы с помощью аппаратно-программной платформы моделирования NVIDIA DRIVE.



«Всё это уже сейчас требуют от нас наши заказчики, - говорит генеральный директор Volvo Group Мартин Ланстедт (Martin Lundstedt). – Долговременное партнерство с NVIDIA укрепит наше лидерство».



«Все, что движется, получит автономность – полную или частичную. Поэтому технологии автономного вождения являются фундаментальными, - говорит генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). – Вместе мы изменим будущее».



Если применить технологии автономного вождения ко всему транспорту в мире, потенциальные преимущества окажутся огромными. Все транспортные отрасли, от общественного транспорта до грузоперевозок, спецтранспорта и строительства, станут эффективнее, так как машины смогут работать дольше и ездить дальше.



Бесконечные фуры спроса



Рост популярности онлайн-покупок подвергает мировые транспортные системы все большему стрессу. Проблему срочной доставки могут решить именно автономные транспортные средства.



В настоящий момент ежедневно доставляется свыше 35 миллионов посылок. Ежегодно эта цифра увеличивается на 28%. Согласно данным консалтинговой компании KPMG, к 2040 году расстояние, ежегодно покрываемое службами доставки онлайн-покупок, увеличится еще на 78 млрд миль (125 млрд км).



Автономный транспорт для грузоперевозок выходит на дороги как нельзя вовремя. Он может работать в режиме 24/7, улучшая сроки доставки. Благодаря его более высокой эффективности, ежегодные расходы на логистику в США можно снизить на 45% — что составляет от 85 до 125 млрд долларов США, согласно экспертам McKinsey.



Новое поколение транспортных средств Volvo сможет значительно усовершенствовать индустрию перевозок – от коротких рутинных задач, таких, как погрузка и разгрузка контейнеров на грузовые судна и выполнение различных портовых операций, до автономного движения по автомагистралям.



Объединяя высокопроизводительные комплексные решения NVIDIA DRIVE с масштабом второго в мире производителя грузового автотранспорта, NVIDIA и Volvo Group позволят быстрее вывести на рынок эффективные автономные грузовые транспортные средства.

Обеспечивая безопасность



Прежде чем вывести на реальные дороги автономный транспорт, Volvo Group будет их тестировать и сертифицировать с помощью платформы аппаратно-программного моделирования NVIDIA DRIVE Constellation, которая позволяет задавать самые разные условия вождения и ситуации на дороге.



С помощью аппаратно-программного моделирования компании смогут проводить тестирование автономных систем вождения на том же аппаратном и программном обеспечении, которое будет установлено в автомобиле, но в гораздо большем масштабе.



NVIDIA и Volvo Group открывают новые дороги благодаря партнерству, способному обеспечить автономность на глобальном уровне.