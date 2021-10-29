Volvo показала прототип автономного электрического погрузчика LX03

29 октября 2021, 12:15

Компания Volvo стремится к тому, чтобы интегрировать технологии автономного вождения не только в легковые и грузовые авто, но также и в строительную технику.

Однако в последнем случае делает это необычным способом. Автопроизводитель представил прототип автономного колёсного погрузчика LX03 на электротяге, который был создан на основе... детского конструктора LEGO Technic Concept Wheel Loader Zeux.

Показанный автономный погрузчик LX03 может перевозить до 5 тонн груза, принимая в процессе работы самостоятельные решения, в том числе в случаях, когда он эксплуатируется вблизи людей. Представленный прототип может похвастаться уникальной модульной конструкцией. Volvo достаточно внести минимальное количество изменений, чтобы создать такой же погрузчик большего или меньшего размера, в зависимости от потребностей заказчика. LX03 оснащается блоком аккумуляторных батарей, которые обеспечивают до восьми часов непрерывной работы, что сопоставимо с продолжительностью рабочего дня строительной бригады.



Демонстрация прототипа не говорит о намерении Volvo организовать серийное производство погрузчиков LX03. Однако это определённо является следующим шагом на пути автопроизводителя к созданию автономного и экологичного транспорта для строительной отрасли. Вряд ли кто-то оспорит привлекательность настоящего, полнофункционального, автономного погрузчика на модульной основе, который к тому же оснащается электрической силовой установкой. Появление таких машин может стать шагом к будущему, в котором людям не придётся выполнять монотонную и опасную работу во время строительства разных объектов.

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