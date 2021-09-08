Polestar представила прототип открытого грузового электроскутера

8 сентября 2021, 12:15

Принадлежащий Volvo бренд Polestar ещё ранней весной этого года продемонстрировал рендеры электрического гибрида ручной тачки и электрического скутера.

В отличие от многих проектов оказалось, что компания довела идею до технической реализации и представила рабочий прототип Re:Move.

Внешне трёхколёсная повозка мало изменилась с марта — за тем исключением, что теперь это не 3D-рендер, а реальный и очень полезный в некоторых случаях транспорт. По сути Re:Move представляет собой типичный электроскутер со скоростью до 25 км/ч и аккумулятором ёмкостью 2,2 кВт·ч.

engadget.com



При этом Re:Move способен перевозить порядка 180 кг (ранее производитель обещал грузоподъёмность около 270 кг). Во многих случаях модель может служить лучшей альтернативой фургонам — ширина модели составляет около 75 см, поэтому она легко подойдёт для некоторых дорожек, предназначенных специально для мототранспорта и легко обойдёт пробку в потоке машин. Пользователь может рассчитывать на всегда горящую подсветку, наличие тормозных огней и возможность подать звуковой сигнал.



Шасси из алюминия оснащено подвеской с электрическим механизмом наклона, который обеспечивает лучшую устойчивость на поворотах и манёвренность, а также уменьшающий радиус разворота до менее чем семи метров. Дисковые тормоза обеспечивают дополнительную уверенность при движении.

Пока Polestar, выпускающая не самые дешёвые электромобили, не сообщила, как скоро она начнёт массовое производство Re:Move, произойдёт ли это вообще и сколько в таком случае будет стоить модель. В теории новинка может пользоваться большим спросом в местах с тёплым климатом или летом для доставки всевозможных заказов курьерами.

(С) 3dnews